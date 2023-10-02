«Кому - ржака, кому - высокое искусство»: Блогер оценил набережную в Петрозаводске

Блогер Меркурьев напомнил, что украшением и строительством набережной занимались в 1990-ые годы. Это время запомнилось россиянам всех регионов, как тяжелое. Неудивительно, что установленные композиции вызывают недоумение у некоторых жителей и приезжих отдыхающих.

Туристы неоднозначно реагируют на инсталляции. Одни восхищены, другие – просто не воспринимают всерьез.

Блогер считает, что в 1990-ые годы культура России переняла много символов от западных стран. Все инсталляции создают атмосферы дружбы. Блогер показал каждую статую и немного прокомментировал или напомнил важные исторические справки.

В современной развитой культурной России до сих пор есть города, в которых осталось много построек еще советской эпохи, которые нуждаются в реконструкции или сносе. Так, в центре Перми расположена небольшая деревушка, где деревянные постройки с резными ставнями и детские площадки посреди поля с сорняками.