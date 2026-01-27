Нефтяной парадокс Трампа: эксперт рассказал, почему США не поддерживают своих добытчиков

Аналитик ФНЭБ эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что президент США Дональд Трамп принимает решения, которые не ориентированы на поддержку нефтегазового рынка, сообщил oilcapital.ru. Эксперт считает, что американский лидер преследует совершенно другую цель.

По мнению аналитика, все действия президента США уже нацелены на предвыборную кампанию. Задача правительства — не допустить рост цен на топливо, чтобы стоимость бензина на АЗС не вызывала недовольства у местного населения. Взаимосвязь эффективности работы власти и стоимости топлива — главный элемент политической культуры в США.

«Падение добычи при низких ценах на нефть Трампа беспокоит в меньшей степени. Своим нефтегазовым спонсорам он предлагает венесуэльскую нефть, открывая возможность для инвестирования и добычи в этой стране», — рассказал в беседе с «НиК» аналитик ФНЭБ эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что, с одной стороны, венесуэльская нефть могла бы заменить объемы нефти, которую добывают в США. С другой стороны, американской стороне придется учитывать себестоимость добычи, которая в латиноамериканской стране весьма высокая.

По мнению аналитика, на текущем этапе политические приоритеты Трампа смещены в сторону электората, потребляющего энергоресурсы, а не тех, кто их добывает. Эксперт считает, что трудности, с которыми сталкивается сланцевая промышленность США, сохранят свою актуальность и в будущем.

«Если цена нефти в мире дойдет до отметки в $50 за баррель, то добыча в США обязательно сократится», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае компании стали массово страховать нефтяные объекты от БПЛА.