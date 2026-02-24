Конь против утильсбора: житель Ступина проехал по заснеженным улицам, пока водители откапывают машины
REGIONS: всадник на коне проехал по улицам в центре Ступина во время снегопада
Фото: [Медиасток.рф]
Ступинская зима в этом году решила не щадить автомобилистов — сугробы растут, машины тонут, а жители ищут альтернативные способы передвижения. Одним из таких стал самый неожиданный транспорт: по улицам города прогулочным шагом проехал всадник на коне. Кадры, снятые посетителями одного из кафе, мгновенно облетели местные паблики, сообщил REGIONS.
В комментариях под видео развернулось голосование: одни ставили сердечки в знак готовности пересесть на лошадь, другие «прожигали» огоньки в знак протеста против утильсбора.
Синоптики тем временем не обещают скорой передышки — снегопады продолжатся, и многие автомобили рискуют провести остаток зимы под сугробами. Эксперты предупреждают: машина, оставленная в снежном плену, может столкнуться с серьезными поломками. Чтобы не пришлось всерьез задумываться о переседлывании на живого коня, водителям советуют тщательнее выбирать место для парковки.
Лучше держаться подальше от дорог, где работают снегоуборщики, — они могут навалить вокруг авто сугробы высотой с человеческий рост. Идеальный вариант — парковка под навесом или в стороне от зданий, чтобы не попасть под удар сосулек.
Коммунальные службы Ступина трудятся в усиленном режиме, но у них свои приоритеты: сначала входные группы и тротуары, затем подъезды к мусорным контейнерам и только потом — парковки. Так что терпение и смекалка — главные союзники этой зимой.
Ранее сообщалось, что на дорогах Подольска местные жители заметили повозку с лошадью.