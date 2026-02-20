Лошадь обогнала маршрутку: в Подольске заметили повозку, которая не боится пробок и снега

На улицах Подольска заметили необычный транспорт, который не боится ни пробок, ни снегопадов, сообщил REGIONS.

Местные жители сняли на видео повозку, запряженную лошадью, которая уверенно двигалась по дорогам общего пользования. Кадры быстро разлетелись по телеграм-каналам и вызвали оживленную реакцию.

На записи видно, как гужевой экипаж с пассажирами отъезжает от остановки, оставляя позади только что подъехавшую маршрутку. Управляет повозкой опытный возница — он четко соблюдает дистанцию, уступает дорогу другим машинам и явно знает правила.

Комментаторы отнеслись к идее с энтузиазмом: многие подольчане выразили готовность прокатиться на «конном такси».

«Дайте, пожалуйста, номер такси»; «Можно заказать на завтра?»; «Бизнес-класс», – пишут восторженные комментаторы.

Автоэксперт Алексей Пушков подтвердил, что гужевой транспорт имеет право выезжать на дороги, но с оговорками. Повозки должны двигаться у правого края проезжей части и подчиняться общим ПДД — как и любой другой участник движения.

Ранее сообщалось, что коммунальные бригады в ночь на 21 февраля очистили дороги и улицы в Подмосковье.