«Кончают под колесами»: россияне обеспокоены судьбой уток и голубей

Одна из местных жительниц написала, что большое количества уток в городе можно встретить в районе моста и остановки общественного транспорта. Женщина отметила, что вблизи находится проезжая часть. По ее словам, территория ничем не ограждена, поэтому у уток есть свободный доступ к дороге. Горожанка рассказала, что уток часто сбивают мимо проезжающие машины. Женщина уверена, что необходимо вмешаться в ситуацию.

«Тусят на остановке "Шахтер", и часто кончают под колесами», — написано в жалобе, взятой из соцсетей.

По информации местных жителей, с утками массово гуляют голуби. С птицами также происходят трагичные инциденты. Еще одна комментатор отметила, что много голубей проживает в ее районе. По словам женщины, гибнет большое количество птиц: из-под колес удается увернуться только активной птице. Если голубь приболел или ослаб, шансов выжить у него нет. Трупы птиц лежат на дорогах, что создает у местных жителей неприятные впечатления.

