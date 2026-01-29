Политолог, директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко высказал мнение, что из большой приморской политики уходит «старая гвардия», сообщил vostokmedia.com.

Эксперт высказал мнение, что подобные изменения были неизбежны. Перед законодательными органами власти стоят вопросы, решение которых не могло пройти без кадровых ротаций. Президент России и глава региона ставит перед депутатами задачи, которые представители «политики девяностых» не могут решать оперативно. Темпы работы возрастают.

«Фактически мы наблюдаем, как из большой приморской политики уходит „старая гвардия“ — по разным причинам, но под единым трендом», — высказал мнение эксперт Павел Наливайко.

Эксперт высказал мнение, что в регионе произойдут и другие кадровые перестановки. По мнению Наливайко, данный процесс — закономерное явление.

«Уверен, что региону это пойдет лишь на пользу», — резюмирует эксперт.

По информации издания, в среду, 28 января, состоялось заседание Законодательного собрания Приморского края. Во время совещания члены комитета по социальной политике и защите прав граждан единогласным решением назначили нового председателя.

Кроме того, Сергей Слепченко передал пост главы фракции «Единой России» спикеру Заксобрания Антону Волошко. Решение было принято после обсуждения с главой региона.

Ранее сообщалось, что Елена Землякова сложила полномочия главы городского округа Химки.