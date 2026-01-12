Новый руководитель Химок назначен: стало известно, на какую должность перешла Елена Землякова

В администрации городского округа Химки произошло кадровое изменение. Глава муниципального образования Елена Землякова приняла решение сложить свои полномочия в связи с переходом на новую должность, сообщил REGIONS.

Информацию о предстоящей ротации подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного планерного совещания с членами областного правительства и руководителями муниципалитетов. В ходе мероприятия было объявлено, что Елена Землякова возглавит Региональный фонд обязательного медицинского страхования Московской области.

Елена Землякова вступила в должность главы Химок в начале 2025 года, сменив на этом посту Дмитрия Волошина. В январе 2025 года она была назначена временно исполняющей обязанности, а 28 февраля депутаты Совета депутатов единогласно проголосовали за ее избрание. Официальная церемония инаугурации состоялась в марте.

Исполняющим обязанности руководителя администрации городского округа Химки назначена Инна Федотова. Ранее она занимала пост министра жилищной политики Московской области, курируя соответствующий блок вопросов на региональном уровне. До работы в областном правительстве Федотова уже имела опыт управления муниципальным образованием, возглавляя администрацию городского округа Клин.

