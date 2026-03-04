Конец марта — крайний срок: зачем страховать жилье перед весенним паводком
Глава Голдинов: в зоне паводка в Калтанском округе 462 дома и 1028 жителей
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов в телеграм-канале предупредил, что стихия непредсказуемая. На случай паводка он рекомендует заранее обезопасить себя, в частности, застраховать жилье, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным главы, в округе утвердили список территорий, которые могут оказаться в зоне затопления во время весеннего паводка. В перечень вошли четыре района. Для временного размещения эвакуированных жителей подготовлено 10 пунктов. Для домашних животных и транспортных средств предусмотрено по два специализированных места.
Глава сообщил, что под угрозой подтопления находятся 462 жилых дома, в которых проживает 1028 человек. Среди них 233 ребенка, 12 нетранспортабельных граждан и 24 одиноких пожилых человека. Беременных женщин в зоне риска не зарегистрировано.
По прогнозам, вскрытие рек произойдет в конце марта — начале апреля. Власти настоятельно рекомендуют жителям потенциально опасных зон заранее позаботиться о страховании имущества. Это поможет минимизировать возможные потери и чувствовать себя увереннее. Застраховать жилье необходимо до 31 марта включительно. Стихия непредсказуема, поэтому упускать эту возможность не стоит.
«Помните, что стихия непредсказуема», — предупредил глава.
