Конец марта — крайний срок: зачем страховать жилье перед весенним паводком

Глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов в телеграм-канале предупредил, что стихия непредсказуемая. На случай паводка он рекомендует заранее обезопасить себя, в частности, застраховать жилье, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным главы, в округе утвердили список территорий, которые могут оказаться в зоне затопления во время весеннего паводка. В перечень вошли четыре района. Для временного размещения эвакуированных жителей подготовлено 10 пунктов. Для домашних животных и транспортных средств предусмотрено по два специализированных места.

Глава сообщил, что под угрозой подтопления находятся 462 жилых дома, в которых проживает 1028 человек. Среди них 233 ребенка, 12 нетранспортабельных граждан и 24 одиноких пожилых человека. Беременных женщин в зоне риска не зарегистрировано.

По прогнозам, вскрытие рек произойдет в конце марта — начале апреля. Власти настоятельно рекомендуют жителям потенциально опасных зон заранее позаботиться о страховании имущества. Это поможет минимизировать возможные потери и чувствовать себя увереннее. Застраховать жилье необходимо до 31 марта включительно. Стихия непредсказуема, поэтому упускать эту возможность не стоит.

«Помните, что стихия непредсказуема», — предупредил глава.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде готовятся к возможным паводкам.