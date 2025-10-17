Коневладелец уверен, что закрытие ипподрома в Ростове нанесет ущерб коневодству

Эксперт рассказал, что для полноценных тренировок недостаточно выйти в поле. Важно иметь специальную оборудованную территорию. Однако таких в России не так много. Ростовская тренировочная база для лошадей охватывает всю центральную черноземную территорию. Дмитрий проживает в Воронеже. А его лошади тренируются в Ростове-на-Дону. В связи с закрытием ростовского ипподрома перед специалистом появилась проблема: что делать с потомством, которое появится в 2026 году.

«У всех людей, которые работают с Ростовом, известие о закрытии ипподрома выбило почву из-под ног», — рассказал собеседник RostovGazeta.

По информации издания, Ростовский ипподром — старейший на юге России. О его закрытии официально проинформировал губернатор региона. Ипподром принадлежит частному владельцу, поэтому власти не имеют право препятствовать подобному решению. Предположительно, на его месте может появиться большой парк.

Многие конники рассказали, что теперь им придется продать недвижимость и переехать в Краснодарский край. По их словам, ближе нет мест для тренировок лошадей. Коневладельцы заявили, что будут бороться за сохранение объекта.

«Большинство скачек в Краснодаре проводятся только для местных лошадей — рожденных на Кубани. Но если у меня будет там прописка, я, как владелец из Краснодарского края, смогу выставлять своих лошадей на некоторых скачках», — объяснила коневладелица Раиса Хижнякова.

Ранее сообщалось, что у жителей российского города массово отбирают домашний скот.