Опасный вирус: у жителей российского региона массово отбирают домашний скот

По информации издания, в соцсетях оставляют жалобы жители Рудничного района. Они пишут об изъятии животных. Люди рассказывают, что просят провести дополнительные экспертизы. Они получают отказ. Россияне также не довольны тем, что никто не сообщает название вируса.

По словам жителей района, в региональном управлении ветеринарии их заверили, что человек не может заразиться. Однако для животных ситуация опасная. Сотрудники ведомства отметили, что в районе распространяется высококонтагиозное заболевание — это значит, что животные заражаются очень быстро. Важно принять меры для стабилизации ситуации.

Корреспондент Сибдепо обратился в управление. Специалисты опровергли информацию об изъятии домашнего скота. Они отметили, что забирают исключительно свиней. Проверять, заболело животное или нет, бессмысленно.

«В соответствии с ветеринарными правилами проведение дополнительных лабораторных исследований в угрожаемой зоне не предусмотрено, животные подлежат изъятию, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков заболевания», — уточняет ведомство в соцсети.

