По итогам 2025 года доходы бюджета Подмосковья составили более 1,2 трлн рублей

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали об итогах исполнения бюджета в 2025 году. В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года доходы составили более 1,25 трлн рублей.

«Доходы бюджета Московской области в прошлом году составили 1 трлн 252 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 11%. Расходы исполнены в объеме 1 трлн 266 млрд рублей, что на 20% превышает уровень предыдущего года. Бюджет исполнен с дефицитом в 14 млрд рублей», — сообщили в министерстве.

Собственные доходы региона составили 1,1 млрд рублей. Плановые показатели по доходам были выполнены в полном объеме. Налог на доходы физических лиц составил 435 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 379 млрд рублей. Неналоговые доходы составили 70 млрд рублей. Безвозмездные поступления составили 133 млрд рублей.

В 2025 году промышленное производство выросло на 5,5%, обрабатывающий сектор — на 6,5%, объем выполненных работ в строительстве — на 10,8%. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 4%. Объем платных услуг увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата — на 18,1%.

Расходы регионального бюджета на реализацию государственных программ в составили 1 трлн 247 млрд рублей. По итогам 12 из 19 госпрограмм были исполнены на уровне 99–100%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве Московской области и Санкт-Петербурга в сфере экономики, науки, культуры и спорта.