«Конфликт неизбежно возобновится»: участник СВО спрогнозировал итог переговоров на Аляске

Член комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку, доброволец СВО Эдуард Шарафиев поделился мнением, к чему приведут переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эдуард Шарафиев высказал мнение, что мировое сообщество следит за встречей президентов США и РФ из-за длительного отсутствия контактов между лидерами двух стран. Спикер уверен, что многие ожидают завершения спецоперации. Однако участник СВО сомневается в урегулировании конфликта в ближайшее время.

«Если по украинскому вопросу и удастся добиться каких-то результатов, то только в том случае, если Трамп решит пойти на уступки и даст команду правящему режиму на Украине отказаться от территорий, являющихся частью России», — в беседе с KazanFirst отметил Шарафиев.

Собеседник издания высказал мнение, что Трамп преследует единственную цель — завершить конфликт на Украине. Лидеру не важно, как именно сторонам удастся добиться взаимопонимания. У России же задачи более масштабные. Важно добиться надежного и прочного мира, чтобы не допустить повторного конфликта.

«Если же будут какие-то промежуточные решения, они не приведут к длительному миру. Через некоторое время конфликт неизбежно возобновится», — уверен участник спецоперации.

Спикер уверен, что лидеры РФ и США будут обсуждать не только украинский кризис. Так, страны могут сотрудничать в области энергоресурсов. Не менее приоритетная тема — Арктика. У стран есть широкий круг актуальных вопросов. По мнению Шарафиева, по итогу встречи на Аляске часть из них удастся решить эффективно.

