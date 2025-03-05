Конфликт правительства Кузбасса и «КТК» остается неразрешенным

В Кузбассе пока не удается разрешить конфликт между региональной властью и поставщиками угля «Кузбасской топливной компанией» (АО «КТК»), сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, о проблеме сообщили местные жители. Они рассказали, что получают некачественный уголь в недостаточном для их нужд количестве. В конфликт вмешалось региональное правительство. В свою очередь компания КТК отказалась поставлять сортовой уголь населению по прежним ценам.

По данным издания, в правительстве Кузбасса провели совещания, на которых обсуждали конфликт. В частности, губернатор предложил проверить законность передачи КТК частному лицу.

«Глава региона напомнил, что «КТК» — своего рода монополист в Кузбассе, так как когда то ее и создавали именно для поставок угля населению», — сообщил Сибдепо.

Издание обратило внимание, что компания КТК обвиняет власть и СМИ в необоснованных нападках. Об этом представители сообщили на своих официальных страницах и порталах. Руководство отметило, что приватизация проходила законно. В компании также заявили об отсутствии обязательств по обеспечению угля населения. Представители рассказали, что просили региональное правительство привлечь других производителей к данной работе.

По данным издания, на данный момент конфликт остался неразрешенным. В компании заявили, что предоставят местному населению сортовой уголь по льготным ценам. В правительстве намерены следить за развитием ситуации.

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