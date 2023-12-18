Конфликтного тигра в Приморье усыпили для передачи в центр реабилитации
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Жители нескольких сел Приморского края страдали из-за нашествия хищника, который убивал собак. 17 декабря специалисты охотнадзора нашли животное. Им оказался самец тигра весом примерно 150 килограммов, сообщает zr.media.
Специалисты охотнадзора наблюдали за поведением тигра. Он несколько раз мог возвращаться в один и тот же населенный пункт. Ловил легкую добычу - домашних собак, но гарантии, что не накинется на людей, не было.
Сначала установили фотоловушки. Хищник не реагировал на них. Тогда было принято решение об отлове зверя.
Хищника усыпили, чтобы перевести в центр реабилитации «Тигр». Заведение расположено в селе Алексеевка. Ветеринары проведут осмотр. Если окажется, что хищник болен, то всю жизнь он проведет в неволе.
Здоровое животное выпустят в пункт, который находится подальше от людей. В нем должно быть много еды, чтобы хищник мог наедаться досыта.
Ранее в Хабаровском крае нашли труп пенсионера, которого загрыз тигр. Предполагается, что либо зверь сразу набросился на мужчину, либо пенсионер умер от сердечного приступа, а зверь накинулся на него после смерти.