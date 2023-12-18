Конфликтного тигра в Приморье усыпили для передачи в центр реабилитации

Специалисты охотнадзора наблюдали за поведением тигра. Он несколько раз мог возвращаться в один и тот же населенный пункт. Ловил легкую добычу - домашних собак, но гарантии, что не накинется на людей, не было.

Сначала установили фотоловушки. Хищник не реагировал на них. Тогда было принято решение об отлове зверя.

Хищника усыпили, чтобы перевести в центр реабилитации «Тигр». Заведение расположено в селе Алексеевка. Ветеринары проведут осмотр. Если окажется, что хищник болен, то всю жизнь он проведет в неволе.

Здоровое животное выпустят в пункт, который находится подальше от людей. В нем должно быть много еды, чтобы хищник мог наедаться досыта.

Ранее в Хабаровском крае нашли труп пенсионера, которого загрыз тигр. Предполагается, что либо зверь сразу набросился на мужчину, либо пенсионер умер от сердечного приступа, а зверь накинулся на него после смерти.