Конфликты в школе и выгорание педагогов: как решают проблему в Волгограде

По информации издания, проект с символичным названием «Точка опоры: педагог в турбулентной и конфликтной среде» призван научить учителей, директоров и завучей эффективно разрешать спорные ситуации в школах, а также распознавать у себя и коллег признаки профессионального истощения. По замыслу организаторов, программа должна стать инструментом для профилактики конфликтов в образовательных учреждениях, предоставив педагогам практические инструменты для работы.

«Наша школа только открылась в этом учебном году и является одной из самых больших школ в Волгограде. У нас хорошее оснащение и актовый зал с количеством посадочных мест, позволяющим проводить любое мероприятие не только городского, но и всероссийского уровня», — рассказала директор МОУ СОШ № 9 Елена Клюшина.

Как пояснила Елена Клюшина, изучаемая тема приобретает особую актуальность в условиях быстро меняющейся образовательной системы. По ее словам, умение эффективно работать с конфликтами и преодолевать кризисы становится ключевым навыком не только для педагога, но и для любого руководителя. Директор выразила уверенность в том, что каждый участник программы сможет активно применять полученные компетенции в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Организаторы уверены, что инициатива нацелена не только на сиюминутное решение проблем, но и на долгосрочное укрепление кадрового потенциала волгоградских школ.

