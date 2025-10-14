Конфликты в школе и выгорание педагогов: как решают проблему в Волгограде
В Волгограде стартовала программа переподготовки учителей, директоров и завучей
В Волгограде дан старт масштабной программе повышения квалификации для педагогического состава, направленной на развитие навыков работы в сложных условиях, сообщили novostivolgograda.ru.
По информации издания, проект с символичным названием «Точка опоры: педагог в турбулентной и конфликтной среде» призван научить учителей, директоров и завучей эффективно разрешать спорные ситуации в школах, а также распознавать у себя и коллег признаки профессионального истощения. По замыслу организаторов, программа должна стать инструментом для профилактики конфликтов в образовательных учреждениях, предоставив педагогам практические инструменты для работы.
«Наша школа только открылась в этом учебном году и является одной из самых больших школ в Волгограде. У нас хорошее оснащение и актовый зал с количеством посадочных мест, позволяющим проводить любое мероприятие не только городского, но и всероссийского уровня», — рассказала директор МОУ СОШ № 9 Елена Клюшина.
Как пояснила Елена Клюшина, изучаемая тема приобретает особую актуальность в условиях быстро меняющейся образовательной системы. По ее словам, умение эффективно работать с конфликтами и преодолевать кризисы становится ключевым навыком не только для педагога, но и для любого руководителя. Директор выразила уверенность в том, что каждый участник программы сможет активно применять полученные компетенции в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Организаторы уверены, что инициатива нацелена не только на сиюминутное решение проблем, но и на долгосрочное укрепление кадрового потенциала волгоградских школ.
