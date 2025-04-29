Конкурент Кличко заявил о созыве Совета обороны Киева в отсутствие мэра города

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале проинформировал о решении собрать Совет обороны города, несмотря на отсутствие в стране мэра Виталия Кличко.

«Срочно созываю Совет обороны Киева», — написал Тимур Ткаченко.

Автор сообщения отметил, что в настоящее время мэр столицы отсутствует в стране. Тимур Ткаченко отметил важность обсуждения алгоритма действий после того, как представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия обстрелов. По его мнению, у Киева есть большие запасы ресурсов, которые город не использует из-за неэффективности местных руководителей. Спикер отметил, что неоднократно поднимал данный вопрос на совещаниях различных ведомств.

Тимур Ткаченко высказал мнение, что киевские руководители уделяют много времени планированию. Однако не приступают к реализации запланированных планов.

«А ответственные (лица — Прим. ред.) — на самом деле с приставкой „без“», — написал Ткаченко.

СМИ сообщают, что глава ГВА Киева Тимур Ткаченко — это потенциальный мэр столицы, которого считают главным конкурентом действующего руководителя города. Депутат Верховной рады Виктория Сюмар ранее делилась мнением, что украинские власти смогут найти способ, как добиться ротации кадров в местном правительстве столицы.

Ранее сообщалось, что Кличко допустил возможность отказа Киева от территорий в обмен на мир с РФ.