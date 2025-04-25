Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможности отказа от определенных территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в интервью британскому Radio 4.

Кличко также сообщил, что существующее давление со стороны президента США Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена принять «болезненное решение».

«Один из сценариев — это <…> отказаться от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением», — сказал Кличко.

Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, ключевым фактором для Украины остается необходимость заручиться международной поддержкой.

Мэр Киева добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не обсуждал с ним детали плана по урегулированию конфликта.

Ранее в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) Зеленский отказался официально признавать Крым российской территорией. По данным западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg, пункт признания Крыма Россией содержался в предложениях США по урегулированию конфликта.

Трамп прокомментировал слова главы киевского режима, отметив, что «никто не требует от Зеленского признания Крыма российской территорией». Однако глава США назвал отказ украинского лидера «очень вредным» для мирного процесса.

Кроме того, американский лидер указал на возможность прекращения своих посреднических усилий по урегулированию украинского кризиса, если не получит положительных ответов на свои предложения как от Киева, так и от Москвы.

Ранее CNN сообщило, что союзники США обеспокоены планом президента Дональда Трампа по уступкам Украины.