Конкурс высокогорной красоты «Мисс Шерегеш» состоится в апреле

На кузбасском горнолыжном курорте «Шерегеш» в апреле отметят GRELKA FEST 2025, в рамках которого состоится конкурс высокогорной красоты «Мисс Шерегеш», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Организаторы мероприятия встретились с журналистами и сообщили подробности предстоящего мероприятия. Фестиваль решили посвятить теме космоса. Так, в 2025 году Кузбасс отмечает 60 лет со дня вылета уроженца Кемеровской области Алексея Леонова в Космос.

По данным организаторов, на данный момент на фестиваль зарегистрировались 520 человек, которые приедут в Кузбасс из разных регионов России. Для гостей приготовили семь тематических спусков. Россияне смогут принять участие в чемпионате по прыжкам на сноубордах и лыжах в бассейн. Анонсировано также проведение флешмоба «Запуск космического корабля».

По информации организаторов, запланировано состязание резидентов курорта «Лучший на горе». Кроме того, пройдет много конкурсов и развлекательных мероприятий, в том числе танцевальных. Фестиваль будет проходить на протяжении четырех дней — в период с 10 по 13 апреля.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 февраля в подмосковных парках проведут фестивали и соревнования.