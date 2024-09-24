Консультант рассказал Сибдепо о видах газовых баллончиков

Средства самозащиты важно правильно выбирать, чтобы в случае необходимости их применения принудить обидчика отказаться от преступных намерений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Одно из популярных средств защиты — это газовый баллончик. Консультант Андрей ранее сам пользовался именно баллончиками. При выборе важно учитывать ряд факторов: расстояние между человеком и обидчиком, помещение (открытое или закрытое) и ветреность. Баллончики бывают различных разновидностей.

После распыления смесь превращается в облако либо направляется непосредственно в цель. Некоторые приборы одновременно распыляют в цель и создают облако. При распылении важно повторять форму треугольника или круга.

Корреспондент Сибдепо, которая ставила эксперимент, обожгла руки одним из баллончиков. Важно понимать, что человек легко может им травмироваться. На изделии сделана выемка, чтобы в случае экстренной ситуации, даже нервничая, распылить средство. Однако доступность открытия негативно отражается и на собственнике баллончика.

«Перцовку» нельзя оставлять на улице, в машине или еще где-нибудь, где температура воздуха -20 градусов. В противном случает содержимое баллона вытечет, а отмывать его будет сложно и неприятно», — уточнила корреспондент Сибдепо.

Консультант в магазине уточнил, что после окончания срока годности можно пользоваться баллончиком на протяжении пяти лет. Производитель указывает, что лучше не применять средство защиты. Корреспондент призвала доверять инструкциям.

Ранее сообщалось, что дети из сибирского поселка Красный Яр полгода ходят в школу с газовыми баллончиками, чтобы отбиваться от агрессивных собак.