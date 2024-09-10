Дети из сибирского поселка Красный Яр полгода отбиваются от агрессивных собак

В поселке Красный Яр Новосибирской области стая собак держит в ужасе местных жителей, включая детей. Ситуация не решается уже шесть месяцев, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Mash Siberia.

Бродячие собаки стали кошмаром целого поселения, где живут почти 1500 человек. Животные ведут себя как хозяева, «держат территорию» и периодически кидаются на местных. На днях одна из сельчанок пожаловалась, что агрессивная стая растерзала кошку и собаку.

По словам жителей, проблема давняя. Администрация после жалоб пыталась разобраться в ситуации. Все сделали по закону: стаю выловили специальные службы, животных забрали и стерилизовали. После их выпустили на волю, но они стали лишь злее.

Жители боятся отпускать детей в школу одних. Ребята также ходят на уроки «стаями», чтобы в случае чего дать отпор толпе хвостатых. Каждый ребенок Красного Яра в обязательном порядке имеет электрошокер или газовый баллончик. Однако сколько населению придется бояться за себя и детей непонятно: повлиять на животных не могут ни администрация, ни полиция.

Напомним, в России как минимум восемь регионов приняли закон об эвтаназии бродячих животных. Однако в Новосибирской области на региональном уровне его не поддержали.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области отказались усыплять бездомных животных.