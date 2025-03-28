Консультант советует выбирать вклад на три-шесть месяцев и долгосрочный депозит

Финансовый консультант Илья Демщиков высказал мнение, что в ближайшее время ставки по депозитам продолжат идти вниз, сообщил rosbalt.ru.

Эксперт предположил, что процесс снижения ставок будет проходить медленно и постепенно, затрагивая лишь некоторые финансовые продукты. Однако тенденция к снижению прослеживается уже в марте.

«Только с начала марта их, в частности, понизили ВТБ, Промсвязьбанк, Т-Банк, Московский кредитный банк и Почта Банк», — рассказал эксперт.

По мнению Демщикова, максимальное снижение ставок ожидается по годовым депозитам. Вклады с еще более долгим сроком действия также могут «просесть». Причина тенденции к снижению, по мнению эксперта, заключается в предполагаемом росте ключевой ставки. Вклады по-прежнему останутся популярными среди населения.

Илья Демщиков рассказал, что при выборе вариантов для размещения средств важно учесть диверсификацию.

«Разумным будет распределение денег между вкладом на три — шесть месяцев (для фиксации наибольшей доходности) и долгосрочным депозитом, который пока можно найти под хороший процент. Часть средств можно положить на накопительный счет (желательно — на ежедневный остаток, чтобы иметь возможность их использовать при необходимости) с высокой приветственной надбавкой», — рассказал Илья Демщиков.

Эксперт напомнил, что для получения прибыли банки часто предлагают выполнить различные задания. Например, подключить платный пакет услуг или расплачиваться картой в магазинах на определенную сумму покупок. Клиенту, у которого ранее не был открыт счет в банке, чаще всего предлагают более лояльные условия для сотрудничества. Важно учитывать, что в большинстве случаев ставка не фиксируется. Банк имеет право изменить ее в любой момент. Достаточно предупредить клиента за несколько дней до изменения.

Ранее ВТБ допустил снижение ставок по вкладам ниже ключевой в 21%.