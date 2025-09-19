Контейнер может оказаться опасным для здоровья: как расшифровать знаки на пластиковой упаковке

На портале размещена информация о том, как расшифровать знаки на пластиковой упаковке. По информации экспертов, наиболее распространенным материалом является PET (полиэтилентерефталат), из которого производят бутылки для напитков и прозрачные контейнеры для пищевых продуктов. Важно помнить, что данный тип пластика запрещено нагревать и использовать повторно. Более безопасным для многократного применения считается HDPE (полиэтилен низкого давления), используемый для изготовления одноразовой посуды, крышек и пакетов. Однако и его нельзя подвергать термическому воздействию.

«OTHER (прочие виды пластика). В эту группу входят емкости для кулера, детские бутылочки, упаковка для чая и кофе, рукава для запекания. Нагревать такие изделия можно в микроволновой печи при наличии специальной маркировки. Также подходят для заморозки продуктов», — указано в материале.

По данным издания, особого внимания заслуживает PVC (поливинилхлорид), который применяется преимущественно для промышленной упаковки и совершенно не подходит для непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Близкий к нему LDPE (полиэтилен высокого давления) используется для пищевой пленки и пакетов, допускает заморозку, но не разогрев.

«PP (полипропилен). Из такого материала делают пищевые контейнеры, многоразовую посуду, емкости для хранения продуктов в холодильнике. Подходит для заморозки продуктов и разогрева пищи», — отмечено в материале.

