Контрабанду продукции военного назначения пытались вывезти из России за границу

В Белгородской области задержали двух предпринимателей, которые пытались провезти через границу Евразийского экономического союза продукцию военного назначения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, в организации преступной деятельности принимал участие гражданин Украины, проживающий в Польше. Кроме того, в схеме участвовали два сотрудника белгородской коммерческой организации. Они пытались вывезти из России продукцию военного назначения. Граждане намеревались пройти таможенную границу ЕАЭС. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали незаконным действиям граждан.

«Расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ», — проинформировали в пресс-службе регионального УФСБ.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело. Задержанным могут назначить до десяти лет заключения в колонии. Сотрудники ведомства своевременно провели оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили оперативно задержать злоумышленников. Информация о том, что именно пытались перевезти граждане, не предоставляется.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске раскрыли схему незаконного экспорта авиационных запчастей.