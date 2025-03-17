В Ульяновске раскрыли схему незаконного экспорта авиационных запчастей

В Ульяновской области таможенными органами была ликвидирована схема незаконного вывоза комплектующих для российских самолетов и вертолетов, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, товары, включая двигатели, авиашины, генераторы и прочие детали для самолетов марок Ан и Ил, а также вертолетов Ка и Ми, нелегально отправлялись в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Конго.

Учитывая возможность использования этих запчастей в военной технике, для их экспорта требовалось специальное разрешение, которое отсутствовало у отправителя.

В ходе расследования выяснилось, что по данной схеме было вывезено свыше 280 наименований комплектующих общей стоимостью более 8 млн руб.

В отношении генерального директора компании, оформлявшей экспортные сделки, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 250 тыс. руб. за нарушение правил экспорта товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что авиакомпания Boeing захотела вернуться на российский рынок и даже начала закулисные переговоры.