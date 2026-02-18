Контракт есть — долгов нет: пошаговая инструкция по подаче заявлений от ФССП Подмосковья для военнослужащих

Заместитель руководителя ГУ ФССП России по Московской области Игорь Никишин в интервью REGIONS подробно разъяснил порядок действий для участников СВО, кто хочет воспользоваться правом на приостановку или прекращение исполнительного производства. Заявление может подать родственник бойца.

«Военнослужащий или его родственник должен подать заявление о приостановлении или прекращении исполнительного производства», — рассказал собеседник REGIONS.

Чтобы запустить процедуру, военнослужащему или члену его семьи достаточно подать соответствующее заявление. Сделать это можно дистанционно — через портал Госуслуг, либо лично, обратившись в любое подразделение судебных приставов на территории страны. Сотрудники службы проверят данные, при необходимости запросят недостающие документы, перенаправят заявление по месту ведения производства и оперативно примут решение.

Для ускорения процесса к заявлению желательно приложить копию контракта о прохождении службы сроком от одного года либо справку из Минобороны, подтверждающую заключение такого контракта после 1 декабря 2024 года.

Жителям Подмосковья повезло вдвойне: в Пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе ежедневно дежурят судебные приставы-исполнители. Специалисты готовы проконсультировать, проверить наличие долгов и помочь оформить заявление прямо на месте, без очередей и лишних хождений по инстанциям.

Ранее приставы Подмосковья разъяснили, как работает закон для бойцов СВО и их семей по списанию задолженности в размере до 10 млн руб.