Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в посте, опубликованном в интернет-мессенджере, рассказал об изменении мировой психологии украинского конфликта, сообщает агентство «РИА Новости» .

То, что изменение произошло, - это факт. Ранее представители НАТО даже не намекали на то, что Украина может одержать поражение в зоне СВО или о том, что есть какие-либо проблемы. Теперь же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает готовиться к плохим новостям, которые вскоре поступят из Украины.

«На фоне этого заявления призыв бодрящегося Столтенберга «помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена», выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили - и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев.», - рассказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Спикер отметил, что любые изменения происходят с согласия Запада, который и выступает инициатором российско-украинского конфликта. Лидерам приходится менять тональность заявлений о ситуации в зоне СВО из-за проблем ВСУ.

«Этого следовало ожидать. Контрнаступление Киева захлебнулось.», - отметил Алексей Пушков

Алексей Пушков добавил, что санкции против России не оказали того эффекта, на который надеялись партнеры Киева. В США заявляют, что смогут одновременно оказывать военную и финансовую помощь Украине и Израилю. В теории рассуждать легко, а как это сделать на практике, неясно.

Ранее генерал ВСУ Виктор Назаров рассказал, почему Запад и США обязаны продолжать оказывать поддержку Украине.