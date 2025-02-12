Агроном Воробьев назвал рассаду, которую необходимо посеять уже в феврале

По словам агронома Михаила Воробьева, с целью того, чтобы урожай созрел вовремя и радовал вкусом, ряд растений необходимо посадить уже в феврале. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что сегодня есть смысл посадить рассаду перцев, которые являются тугорослыми. Так, первые недели их развитие идет весьма медленно, из-за чего обычно где-то в середине февраля производят посев сладких перцев.

По мнению эксперта, в конце текущего месяца и начале следующего следует высаживать и высокорослые помидоры, чтобы получить созревание помидоров в летний период, а не в осенний.

Он добавил, что рассаду цветов-однолетников также лучше посадить в феврале. Это, как правило, тагетисы (бархатцы), фиалку трехцветную (анютины глазки), лобелию.

Ранее эксперт Васильева раскрыла, как подготовить рассаду к сезону посадок.