Контрольный выстрел по потребителю? Юрист считает закон об отмене штрафов ударом по покупателям

По мнению эксперта, законопроект, уже прошедший все чтения в ГД и находящийся на утверждении в Совете Федерации, планируется ввести в действие с 2026 года. Он может существенно ослабить позиции покупателей. Ключевая поправка, вызывающая наибольшую озабоченность, связана с отменой права на взыскание штрафа с поставщика товара в случае срыва сроков исполнения договора по его вине.

«Выпал сильный снегопад, трассу замело и мне на три дня задержали доставку. Тогда мне за эти три дня добровольно выплатили компенсацию. С принятием нового закона таких штрафов не будет», — констатирует собеседница.

Еще одно нововведение, по словам юриста, коснется процедуры медиации — досудебного урегулирования споров с участием нейтрального посредника (медиатора), чье решение имеет юридическую силу. Поправки исключат возможность для потребителя требовать от продавца штраф за уклонение от добровольной выплаты законной неустойки, если стороны пришли к соглашению через медиатора.

«Новым законом не допускается высуживание неустойки и штрафа в случае переуступки или так называемой продажи долга. То есть представитель организации, который будет высуживать долг, не получит ни сумму неустойки, ни штрафа. А эти услуги, как правило, предоставлял малый бизнес Ростова», — объяснила Ольга Крупская.

Спорным положением законопроекта юрист считает норму, предоставляющую суду право снижать размер неустойки, если ее сумма будет признана явно несоразмерной последствиям нарушения обязательств со стороны продавца.

В качестве примера потенциального применения этой поправки Крупская приводит резонансный случай из практики ростовского автосалона, когда покупатель столкнулся с неустранимым существенным дефектом в приобретенном автомобиле.

«Тогда мы выиграли по суду 7,5 млн руб. — 2,5 млн руб. была стоимость автомобиля, 2,5 млн руб. — сумма неустойки и 2,5 млн руб. — штраф. Теперь получается, что если суд посчитает неустойку в 2,5 млн руб. слишком большой для покупателя, он уменьшит ее на свое усмотрение? Например, вместо 2,5 млн руб., условно говоря, дадут тысяч 50?» — задается вопросом спикер.

