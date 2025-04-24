Концепцию «Город советской мечты» развивают в Нижегородской области

Начальник управления архитектуры и градостроительства Городецкого округа Михаил Романычев проинформировал, что в настоящее время концепция готова на 60%. Ее разрабатывают для Заволжья. 31 августа город будет праздновать день рождения. Предполагается, что к этой дате реализация концепции будет завершена. Заказчиком и разработчиком концепции выступает проектная организация «АСИРИС». Администрации округа презентовали некоторые наработки. Специалисты указали на то, что можно изменить.

«Когда концепция будет готова, мы ее обнародуем и представим общественности. Это не значит, что все будет сделано в точности, как нарисовано в проекте», — пояснил Романычев.

По данным издания, специалисты подготовят план изменений для привокзальной территории, для площади Ленина, улиц Советской и Мира. Кроме того, планируется обновление здания железнодорожного вокзала. Михаил Романычев пояснил, что готовый проект покажут жителям города. Их комментарии будут учтены. При необходимости эксперты внесут в проект изменения.

В администрации отметили, что источники финансирования некоторых этапов проекта уже определены. Так, деньги выделят на капитальный ремонт фасадов, крыш и других объектов. Сумму пока не разглашают.

Ранее сообщалось, что во Львове начался демонтаж памятников на могилах советских воинов.