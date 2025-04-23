Во Львове начались работы по демонтажу памятников и ограждений могил советских воинов, расположенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы». Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По информации местных властей, на место прибыли специальные машины, и рабочие уже начали выносить металлические ограждения и декоративные элементы с памятников.

Отмечается, что такие меры стали возможны после решения, принятого комитетом Львовского городского совета в январе, который предоставил разрешение на перенос комплекса «Холм Славы» и эксгумацию останков советских воинов.

Эксгумируют также прах известного разведчика Николая Кузнецова, захороненного на «Холме Славы» в 1960 году.

На действия львовских властей отреагировали в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие шаги свидетельствуют о характере киевского режима, который, по его мнению, игнорирует историческую память.

Он также отметил, что западные страны закрывают глаза на подобные действия. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен рассмотреть возможность подачи заявления Киеву о переносе останков Кузнецова в Россию.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин допустил попытку ВСУ ударить по параду Победы в Москве.