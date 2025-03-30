Концерт Канье Уэста не состоится в России из-за нацистских высказываний певца в интернете

Российская сторона прекратила обсуждение условий для возможности выступления Канье Уэста в России после того, как певец начал публиковать в соцсетях нацистские и антисемитские высказывания, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным Mash, певец должен был приехать в Россию, чтобы дать концерт. Организаторы с российской стороны обсуждали детали с представителями команды музыканта. С начала года активно обсуждали возможность личной встречи для уточнения стоимости выступления, назначения точной даты и конкретных условий сотрудничества.

По данным телеграм-канала, в последнее время певец стал размещать на странице в соцсети высказывания, которые содержат нацистские и антисемитские призывы. Российская сторона заявила, что позиция музыканта не позволяет ему встретиться с российскими поклонниками. На данный момент контакты с артистом прекращены.

«Информацию нам подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, компания которого вела переговоры с командой Йе», — сообщил Mash.

По данным Mash, из-за инцидента возникла высокая вероятность того, что артисту могут закрыть въезд в Россию.

Ранее стало известно о планах Канье Уэста выпустить фильм вместе с Бьянкой Цензори.