Стало известно о планах Канье Уэста выпустить фильм вместе с Бьянкой Цензори

Скандально известный рэпер Канье Уэст захотел выпустить фильм о любви. Он будет работать над ним совместно с Бьянкой Цензори. Об этом сообщил портал Super.ru в своем телеграм-канале.

По утверждению источника информации издания, звездная пара планирует вместе создать и выпустить фильм, который будет посвящен их любви.

«Это взгляд Канье на Бьянку, если бы мы увидели ее его глазами. Спокойствие и хаос. Он был сосредоточен только на ней», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что Цензори оказалась в центре нового скандала. Она якобы рассылала сообщения с порнографическим содержанием работникам компании своего мужа, а также другим людям. Сама модель категорически отрицает свою причастность к спаму с порно-содержимым.