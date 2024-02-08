Концерт «Зверей» стал причиной раздора между автомобилистами и пешеходами в Кондопоге

7 февраля в Кондопоге (республика Карелия) состоялся концерт группы «Звери», сообщает ИА «Карелинформ» . Возле Ледового дворца поклонники припарковали столько машин, что из-за этого в социальных сетях разразился скандал.

Люди выкладывали фото, сделанное вблизи местного Ледового дворца. Посетители концерта группы «Зверей» припарковали автомобили в неположенных местах. Территория парковки также была перекрыта машинами.

Некоторые жители написали, что нарушение правил дорожного движения может плохо отразиться на жизни других горожан, например, когда машина «скорой помощи» или пожарные не смогут проехать.

«Скорой помощи и Пожарным автомобилям не проехать. Быть может, увидят и устыдятся, и больше так не будут?» — обратились к меломанам горожане в соцсети.

Нашлись те, кто защитил нарушителей. Пользователи написали, что претензии необходимо предъявлять не автомобилистам, а администрации города. Парковку возле Ледового дворца давно пора расширить. Тогда появился комментарий, что организаторам концерта не стоило выбирать вообще дворец для проведения столь масштабного мероприятия.

Лидер группы «Звери» Роман Билык ранее поддерживал ВСУ и критиковал российское общество. Позже он удалил все провокационные посты из социальных сетей и организовал концерт для военных СВО во время визита в ДНР. Член фракции «Единая Россия» Александр Бородай по просьбе интернет-издания «Подмосковье сегодня» оценил поступок певца.