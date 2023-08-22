«Дороги назад нет»: в Госдуме похвалили Рому Зверя за поддержку СВО

Лидер группы «Звери» Роман Билык, совсем недавно поддерживавший Украину и выступавший против проведения СВО, вдруг сменил свое мнение и удалил провокационные публикации из соцсетей. Кроме того, артист отправился в ДНР и выступил перед бойцами ОБТФ «Каскад».