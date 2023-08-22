«Дороги назад нет»: в Госдуме похвалили Рому Зверя за поддержку СВО
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Лидер группы «Звери» Роман Билык, совсем недавно поддерживавший Украину и выступавший против проведения СВО, вдруг сменил свое мнение и удалил провокационные публикации из соцсетей. Кроме того, артист отправился в ДНР и выступил перед бойцами ОБТФ «Каскад».
Неожиданный поступок звезды прокомментировал депутат Госдумы и член фракции «Единая Россия» Александр Бородай.
«Это решение, которое стоит уважать. Потому что для всех своих бывших либеральных друзей он отныне стал неприкасаемым. Дороги назад у него нет», — уверен государственный деятель.
Что касается домыслов СМИ о том, что музыкант побоялся лишиться заработков, депутат признал такую вероятность. В то же время он выразил надежду, что мотивы у Ромы Зверя иные.
«Я не знаю, чем продиктовано его решение, искренним пониманием ситуации в личном плане, или это конъюнктурная история. Но очень надеюсь, что не конъюнктурное решение», — отметил Бородай в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее депутат Виталий Милонов предложил выгонять из России артистов, не поддерживающих СВО.