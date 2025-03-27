Концертмейстер раскрыл секреты своей профессии

Алексей Тихомиров рассказал, что каждый день работает с вокалистами театра. У каждого артиста свой характер, проблемы и жизненные убеждения. Концертмейстеру приходится выполнять роль психолога. Рабочий день планируется с вечера. Сначала Алексей Тихомиров получает расписание репетиций. В театре нет закрепления солистов за тем или иным концертмейстером.

«Хочу отметить, что одна из важных составляющих работы концертмейстера — это быть готовым к неожиданностям. Мы все должны быть взаимозаменяемы, кто-то приболел неожиданно — и расписание могут поменять прямо утром. Надо быть готовым», — рассказал концертмейстер оперы Приморской сцены Мариинского театра Алексей Тихомиров.

Алексей Тихомиров отметил, что концертмейстер — это не вокальный педагог. Его задача не в том, чтобы указать на ошибки или неточности. В обязанности концертмейстера входит контроль подготовки артиста. Перед выходом к зрителям он должен знать нотный материал, причем с учетом любого авторского штриха композитора.

«Мы работаем на конечный результат, на то, что слышит зритель в зале во время спектакля, на то удовольствие и радость, которые он должен получить от оперы. А это возможно только тогда, когда сделано все, что указано композитором», — отметил собеседник «Восток-Медиа».

Алексей рассказал, что наблюдать за исполнением композиций на сцене в качестве зрителя получается редко из-за дефицита времени. Во время оперных спектаклей он находится за кулисами. Алексей рассказал, что иногда непосредственно перед выходом на сцену артист может что-то забыть. Тогда концертмейстер должен помочь вспомнить нужный фрагмент.

Ранее сообщалось, что десятки спектаклей ждут красногорцев и гостей округа на XXVII театральном фестивале.