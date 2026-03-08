Путин поздравил россиянок с 8 Марта и отметил их силу и трудолюбие

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил их вклад в развитие общества, профессиональные достижения и заботу о семьях.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что российские женщины добиваются значительных успехов в самых разных сферах деятельности и демонстрируют высокий уровень профессионализма. По его словам, в ситуациях, когда это необходимо, они проявляют стойкость характера, решительность и лидерские качества.

Президент также обратил внимание на социальную роль женщин, отметив их готовность помогать окружающим, поддерживать близких и уделять большое внимание воспитанию детей.

По мнению Путина, российским женщинам удается совмещать множество обязанностей — от работы и общественной деятельности до семейных забот. Глава государства подчеркнул, что их способность сохранять обаяние, целеустремленность и трудолюбие заслуживает уважения и признания.

