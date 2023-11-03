«Конвейер на здоровье женщины»: Иерей Лукьянов поддерживает инициативу о запрете абортов

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в пятницу, 3 ноября, принял участие в пресс-конференции. Спикеры обсуждали целесообразность запрета проводить аборты в частных российских клиниках. Священник одобрительно относится к такому предложению, сообщает агентство «РИА Новости».

Депутат Дмитрий Гусев проинформировал, что в ближайшее время Государственная Дума может рассмотреть законопроект, который не позволяет частным клиникам проводить операции по прерыванию беременности. В государственных больницах предложено ужесточить требования.

Иерей Федор Лукьянов рассказал, что еще не встречал женщину, которая бы родила и страдала от этого. Но знает много историй, где женщина мучается из-за того, что решилась на аборт. Законопроект защитит россиянок. Дело не только в психологическом аспекте. После абортов у женщин увеличивается риск развития болезней, на лечение которых государство тратит много средств.

«Трудно себе представить, сколько государство тратит на лечение женщин, лечение рака, в том числе рака молочной железы, который является во многом последствием абортов, - это конвейер на здоровье женщины», - рассказал иерей Федор Лукьянов

Представитель церкви рассказал, что государство должно поддерживать беременных.

«Все ограничения должны сочетаться с мерами стимулирования. Поэтому с момента постановки на учет по беременности женщина должна получать сегодня как минимум два минимальных размера оплаты труда: один на себя, а другой на нового человека, который должен явиться в мир», - рассказал священнослужитель

В РПЦ считают, что аборт - это убийство человека, а значит, грех. Иерей Филипп Ильяшенко призывает женщин не прерывать беременность, даже если над ними надругались насильники. О причинах такого призыва священнослужитель подробно рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».