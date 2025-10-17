Корабли же называют именами людей: гробы для худых под брендом «Максим Галкин»* начнут продавать в РФ

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал, что в России начнут продавать гробы, названные в честь иноагента-юмориста Максима Галкина*, сообщило интернет-издание «Абзац».

Стас Барецкий рассказал, что в настоящее время подрядчики активно разрабатывают проект. Предполагается, что уникальной особенностью гробов станет статуэтка в виде галки. Птицу небольших размеров укрепят на верхнюю крышку. Статуэтка будет ассоциироваться с иноагентом.

По словам собеседника издания, гроб будет доступен для массового потребителя. Родные смогут приобретать такие гробы для усопших с худым телосложением. Планируется, что небольшие размеры снизят затраты на материал. Что касается материала, то компания намерена использовать доски березы. Защитную функцию будет выполнять лак.

«Мы планируем запустить собственную линейку гробов под брендом "Максим Галкин". Изделие решили назвать в честь супруга Аллы Пугачевой. Если корабли называют именами людей, то почему бы не назвать гроб?» — рассказал Стас Барецкий.

Стас Барецкий поделился планами: купить гроб россияне смогут на маркетплейсах с доставкой даже в самые отдаленные районы России. Максимальная стоимость гроба будет достигать 50 тыс. руб. Заказать гроб также можно будет непосредственно у ритуальщиков. Эксперт уверен, что товар будет пользоваться повышенным спросом.

«В продажу пустим через ритуальщиков и на маркетплейсах – расхватают как горячие пирожки», – заявил Барецкий.

Спикер отметил, что на верхней части гроба будут выгравированы имя и фамилия мужа певицы Аллы Пугачевой. Барецкий считает, что иноагент должен гордиться тем, что таким образом оставит свой след в истории.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.