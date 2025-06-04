Коренной житель Краснодара рассказал, как изменился город за последние 30 лет

Корреспондент Владимир Кузовников высказал мнение, что примерно 25-30 лет назад Краснодар был обычным провинциальным городом, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, сейчас Краснодар — один из крупных российских городов, который посещают туристы. На его территории постоянно ведется строительство различных объектов. Специалисты уделяют внимание благоустройству. Корреспондент помнит, как Краснодар развивался раньше. По его мнению, это был провинциальный город.

По мнению журналиста, популярным местом была пиццерия «Аврора», где собирались многие горожане. Дом книги, или в простонародье «Книжка», был местом встречи для представителей молодежных течений, например, панков, рэперов и скейтеров. Внутри здания продавали книги. Там всегда было людно. Парк Городской сад был третьей локацией, которая пользовалась популярностью у горожан. Тогда на территории не было много кафе и аттракционов. Некоторые зоны заросли травой.

«Очертания парка, ротонда, пруд и другие его атрибуты по-прежнему сохраняют за Горпарком статус „островка спокойствия и умиротворения“ в центре Краснодара», — высказал мнение автор статьи.

При отсутствии возможности выехать за пределы Подмосковья жители могут отдохнуть в регионе. Популярные санатории и стоимость их посещения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».