Топ-5 лучших санаториев Московской области в 2025 году: цены и программы лечения

В Подмосковье расположено много санаториев, предлагающих различные программы лечения и оздоровления. Подробнее о стоимости и специализации самых популярных из них в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

АМАКС Новая Истра

Санаторий выделяется целебным источником минеральной воды, исторической лесопарковой зоной и близостью к Новоиерусалимскому монастырю. Он специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и ЖКТ.

Стоимость за сутки — от 7,5 тыс. рублей. Адрес: Истринский район, село Лучинское, курорт «Новая Истра».

Верба Майер

Санаторий акцентирует внимание на детоксикации организма, укреплении иммунитета и снижении веса, используя методики доктора Майера и современный СПА-комплекс. Здесь предлагается органическое питание и индивидуальные программы.

Цена за сутки — от 15 тыс. рублей. Адрес: Пушкинский район, деревня Жуковка, 69-й километр Ярославского шоссе.

Фото: [ freepik.com ]

Пушкино

Санаторий расположен на берегу реки и предлагает разнообразные программы реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Отличается доступными ценами, но требует обновления некоторых корпусов.

Стоимость за сутки — от 4 тыс. рублей. Адрес: город Пушкино, улица Красноармейское шоссе, 28А.

Подмосковье

Санаторий сочетает комфорт и лечение, предлагая широкий спектр лечебно-оздоровительных программ, включая лечение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы.

Цена за сутки — от 6,5 тыс. рублей. Адрес: Домодедовский район, поселок Бор.

Фото: [ freepik.com ]

Монино

Санаторий находится в живописной лесопарковой зоне и использует собственную минеральную воду. Он специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы.

Цены здесь также доступны — от 5,5 тыс. за сутки. Адрес: Щелковский район, поселок Монино, улица Санаторная, 2.

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