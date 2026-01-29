«Корюшка становится золотой рыбкой»: цена у поставщиков выросла до 950 руб.

Генеральный продюсер гастрофестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко» (6+) Татьяна Заречнева рассказала, что в последнее время все сложнее найти поставщиков для доставки корюшки, сообщил vostokmedia.com.

Татьяна Заречнева рассказала, что 8-й фестиваль традиционно посвящен зимней рыбе — корюшке, наваге и другим видам. В нынешнем году организаторам предлагали приобрести корюшку по 750-950 руб. за килограмм.

«Корюшка становится золотой рыбкой», — рассказала Татьяна Заречнева.

Организатор фестиваля сообщила, что в настоящее время рассматривается вариант сокращения названия мероприятия до формулировки «Зимняя рыба». Также она выразила надежду на расширение гастрономического предложения, в частности — на включение в меню такого блюда, как жареха из наваги.

«Наша цель остается прежней — проявить уважение к локальному продукту, напомнить о традициях дальневосточной кухни. Корюшку и навагу подледного лова — те самые, что традиционно приносят домой с рыбалки любители посидеть на льду с удочкой, жарили в семьях на кухне десятилетиями, — и продолжают жарить по сей день», — отметила организатор фестиваля.

Как следует из названия «Корюшки и Ко», главным героем проекта является корюшка подледного лова. Речь идет о малоротке — рыбе, чья длина обычно не превышает 8-10 сантиметров. Все заведения-участники фестиваля будут получать свежевыловленную рыбу из Амурской области. Ключевыми условиями поставок станут доступная цена.

