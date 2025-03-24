«Коробки с сыром залиты кровью»: в ростовском «Светофоре» покупатель выявил нарушения

В одном из «Светофоров» в Ростове-на-Дону выявлено ряд нарушений в правилах хранения продукции, но торговая точка продолжает пользоваться популярностью среди местных жителей, сообщила rostovgazeta.ru.

Корреспондент издания лично посетил магазин сети «Светофор», расположенный в Ростове-на-Дону. Журналист обратил внимание на ряд нарушений. Например, замороженная продукция никак не упакована. Мясная продукция упакована, но в некоторых местах разорвана. В картонных коробках лежат куриные голени и окорочка. Рядом расположен прилавок с овощами и фруктами.

По словам корреспондента, на многих ценниках проблематично прочитать информацию о составе и сроке годности. Журналист предположил, что температуру в холодильниках замеряют при помощи уличных термометров. Приборы лежали сверху на холодильниках с продукцией.

«Коробки с сыром залиты кровью, которая стекает с мяса», — сообщил корреспондент RostovGazeta.

По мнению корреспондента, в магазине продают продукцию сомнительного качества. Одна из покупателей Ирина Савельева рассказала, что приобретает продукты только в сети магазинов «Светофор». По ее словам, в торговой сети можно приобрести кондитерские изделия, мороженую рыбу, овощи и фрукты по приемлемым ценам.

«Молодежь сейчас не умеет экономить, покупает еду во всяких супермаркетах, еще и за доставку платит», — рассказала RostovGazeta одна из постоянных покупателей Ирина Савельева.

По данным издания, в соцсетях и различных сервисах можно найти много положительных отзывов о сети магазинов «Светофор», расположенные в Ростовской области.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в «Светофоре» сбывают фальсификат.