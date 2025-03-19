В Россельхознадзоре заявили, что в «Светофоре» сбывают фальсификат

В сообщении Россельхознадзора указано, что на основании установленных несоответствий реализуемых товаров можно сделать вывод, что магазины торговой сети «Светофор» — это площадки для сбыта фальсифицированной продукции в России, сообщил ТАСС.

В сообщении указано, что проверки были проведены в феврале и марте. На прилавках магазинов специалисты обнаружили фальсифицированные продукты. Кроме того, были выявлены различные нарушения. Продукция, которая оказалась небезопасной для здоровья покупателей, была уничтожена. На основании результатов исследований возбуждены административные дела. В некоторых регионах РФ в сети магазинов проводятся проверки с привлечением сотрудников прокуратуры.

«Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, органы прокуратуры, управления ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции», — сообщил Россельхознадзор.

В сообщении также указано, что администрации магазинов, в которых были обнаружены нарушения, предупреждены о недопустимости их повторения.

Отметим, что ранее по всей территории РФ, где присутствуют магазины сети, были анонсированы проверки.

Ранее общественник Махмудов заявил, что в «Светофоре» покупают продукты малоимущие граждане.