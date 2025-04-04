Король Карл III поиграл на морковке под бурные аплодисменты публики

Издание напомнило, в чем заключается главная уникальность Лондонского овощного оркестра — в качестве инструментов музыканты используют овощи. По данным Daily Mail, король устроил в Виндзорском замке прием. На мероприятие были приглашены музыканты и волонтеры, которые занимаются различными творческими проектами. Лондонский овощной оркестр вошел в число приглашенных.

По информации издания, Карл III присоединился к музыкантам. Он выбрал инструмент в виде моркови. Король просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Музыканты LVO с морковками и тыквами в руках поддержали короля. Музыкальный экспромт вызвал бурную реакцию публики. Люди аплодировали. Исполнение песни попало на видео.

По данным издания, Карл III неоднократно признавался в любви к музыке.

«Она (музыка. — Прим. ред.) обладает удивительной способностью вызволять счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты печали и уносить в далекие края», — заявлял британский король.

Ранее сообщалось, что Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака.