Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака

Короля Великобритании Карла III госпитализировали в четверг, 27 марта, из-за побочных эффектов, вызванных плановым лечением рака. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, уточнив, что состояние короля не критическое.

76-летний монарх прошел курс лечения, который был запланирован заранее. В больнице он должен был находиться «короткий период». Отмечается, что из-за этого все дневные мероприятия Карла III были отменены.

В пресс-службе короля уточнили, что он уже вернулся в Кларенс-хаус, где продолжает лечение и соблюдает рекомендации врачей.

В феврале 2024 года стало известно, что Букингемский дворец подготовил план передачи власти на случай непредвиденных обстоятельств. План, получивший кодовое название «Менайский мост», предусматривает переход власти к наследнику престола — принцу Уильяму. В тот же период у Карла III обнаружили рак.

Ранее сообщалось, что фонд «Наследие» в США потребовал от принца Гарри вернуться в Великобританию.