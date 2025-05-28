«Королевская двойня» появилась в семье супругов из Уфы

В семье супругов из Уфы второй раз подряд родилась двойня, сообщил mkset.ru. Теперь в семье пятеро детей.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин поделился подробностями истории в своем телеграм-канале. Он рассказал, что новорожденных называют «королевской двойней». По словам министра, рождение двойни в современном мире не вызывает удивления из-за активного внедрения программ ЭКО. Однако в уфимской семье дети были зачаты естественным путем.

«В семье Корнеевых это уже вторая подряд „королевская двойня“, зачатая естественным путем. Это настоящее чудо!» — написал министр Рахматуллин.

Министр рассказал, что теперь у счастливых родителей пятеро детей. Сначала в семье родился сын. После у него сразу появились брат и сестра. Двойняшки родились в ГКПЦ. Через год и восемь месяцев в семье снова пополнение — двойняшки. Первые двойняшки также были зачаты естественным путем. Министр здравоохранения поздравил семью и пожелал всем детям крепкого здоровья.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. новорожденных.