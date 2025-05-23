В Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. новорожденных
Минздрав: неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 25 тыс. новорожденных
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 25 тыс. новорожденных, в результате у 28 из них выявили генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболевания, а, значит, вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Скрининг включает исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и не только. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. Если врачи выявляют отклонения, с родителями связывается специалист медицинской организации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.