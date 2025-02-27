Короткие вклады закрывают: россияне предпочитают долгосрочные депозиты

Согласно данным сервиса «Финуслуги», с начала 2025 года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%, сообщил РБК.

По данным издания, тенденция актуальна для клиентов разных банков. Аналитики сервиса предполагают, что в скором времени подобному примеру последуют многие россияне. Клиенты заинтересованы в том, чтобы зафиксировать высокие ставки. Россияне выбирают банковские продукты сроком от года и более.

Согласно данным платформы «Финуслуги» Московской биржи, доля депозитов на срок шесть месяцев составила 54% от общего объема размещений. Данные актуальны по состоянию на 23 февраля. Предложение банков считается популярным среди клиентов. Параллельно до 25,2% сократилась доля вкладов сроком три месяца, до 3,1% — на срок длиною в один календарный месяц. Прирост доли депозитов на более длинные сроки на данный момент аналитики оценили как незначительный. Данные были презентованы на тематической конференции.

По данным экспертов сервиса, перераспределение вкладов зафиксировано также в количественном выражении. Теперь такие предложения банков составляют около 18% от общего числа. Таким образом, рост составил 3%.

«Можно достаточно уверенно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше», — прокомментировал данные руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Глеб Юченков.

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