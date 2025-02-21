Экономист Беляев пояснил, почему банковские вклады выгоднее покупки долларов

Владельцы долларов, выпущенных до 2013 года, могут иметь проблемы с их обменом. Российские банки имеют полное право отказывать таким клиентам в приеме валюты. Экономист Михаил Беляев рассказал, почему старые доллары перестали котироваться и выгодно ли сегодня приобретать валюту нового образца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, у зарубежных банков это может быть связано с дополнительными транзакционными издержками, требующимися для обмена. Отечественные банки находятся в санкционном режиме, поэтому Россия не может двинуть данные доллары дальше, то есть банк не может принимать те купюры, с которыми он не будет знать, что делать. Тенденция на отказ принимать старые доллары затрагивает далеко не все страны. Он назвал направления, где без проблем могут принимать любые доллары.

Эксперт пояснил, что сейчас невозможно выгодно заработать на курсе доллара, данные методы изжили себя. Поэтому лучше открыть в банке вклад в российской валюте. При этом если человек все-таки хочет приобрести доллары, то он может не опасаться, что они не будут котироваться.

Ранее он назвал причины важности отказа от хранения наличных средств.