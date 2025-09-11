Корова в центре города: кузбассовцы предложили писать картину

По информации издания, периодически животных замечают в кузбасских городах. Коровы чаще всего приходят к местным точкам сбора мусора. Иногда животные наносят ущерб городам. Так, в Таштаголе корова набросилась на статуэтку Чебурашки, установленную на газоне. Владельца животного вблизи заметно не было.

По данным издания, утренний инцидент с коровой также привлек внимание горожан. Один из пользователей соцсетей написал, что прогулка коровы по городу может стать сюжетом для картины. Животное сфотографировали тогда, когда оно стояло у скамейки на фоне красивого зеленого газона и дерева, предположительно, рябины.

«Животное гуляет в парке: картина таштагольского художника…» — написал пользователь Константин.

В пресс-службе Таштагола рассказали, что несанкционированный выгул коров — это местная проблема. Представители администрации регулярно встречаются с владельцами животных и призывают следить за местонахождением коров. Им рассказывают о правилах выпаса, обязанностях человека. Подобные встречи будут продолжены.

«К сожалению, у местной власти в вопросе полномочия ограничены, но регулярно удается выявлять нерадивых владельцев, накладывать на них административные предупреждения и штрафы», — пресс-служба Таштагола дала комментарий редакции Сибдепо.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают инцидент, который произошел в Кузбассе: маленький лось забежал на территорию частного сектора.